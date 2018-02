Anderson: a novidade no Corinthians A volta do zagueiro Anderson no lugar de Marinho será a principal novidade na escalação do Corinthians para a partida de quinta-feira contra o Guarani, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. No coletivo realizado na manhã desta terça-feira, o técnico Daniel Passarella manteve o esquema com três zagueiros, mas colocou o titular Anderson na vaga de Marinho. O trio de zagueiros será completado por Sebá e Betão. "O Passarella só me pediu para ficar de fora contra o União Barbarense porque ele queria ver o Marinho. Agora, volto naturalmente", disse Anderson, em entrevista coletiva. Nas demais posições, o treinador deverá manter a mesma equipe que começou a partida de sábado, contra a União Barbarense, inclusive com Hugo na vaga de Roger e Rosinei na ala direita no lugar de Coelho. Wendell e Bobô também continuam de fora. A equipe que deverá começar a partida terá Fábio Costa; Anderson, Betão e Sebá; Rosinei, Marcelo Mattos, Carlos Alberto, Hugo e Edson; Tevez e Gil. Roger segue treinando fisicamente visando recuperar a forma e pode retornar à equipe na partida de domingo, contra o Ituano, no Pacaembu.