Anderson acerta retorno ao Vasco O atacante Anderson retornou ao Vasco e é o novo reforço do time para a disputa do Campeonato Brasileiro. Há seis meses, o jogador se transferiu, por empréstimo, para o Córdoba, onde disputou a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. Como o atleta tem vínculo com o clube da Espanha até quinta-feira, somente na próxima semana ele deverá reestrear no time carioca. Outra boa notícia é o retorno do atacante Romário no confronto de domingo, contra o Goiás. "Estou feliz por ter reencontrado meus companheiros e é só o meu contrato terminar para entrar logo no elenco, que é maravilhoso", disse Anderson, que hoje visitou São Januário, onde foi revelado nas divisões de base. Em seguida comentou a experiência no Córdoba, que considerou um sucesso. "Fiz sete gols em oito jogos e no final não podia sair nas ruas, porque todos os torcedores tinham muito carinho por mim." Além da presença de Anderson, o fato de Romário ter treinado normalmente também foi motivo de festa no clube. O artilheiro, que desfalcou o Vasco no empate contra o Cruzeiro, porque se recuperava do desgaste de uma viagem à Europa, atuará contra o Goiás, primeira das três partidas seguidas (as outras são Internacional e Flamengo) do time carioca no Rio. A presença do jogador no lugar de William só não ocorrerá caso ele sinta alguma contusão amanhã, durante a disputa do primeiro coletivo da semana.