Anderson ainda não acertou com Benfica O zagueiro Anderson, do Corinthians, afirmou nesta terça-feira que ainda não assinou contrato com o Benfica, como já assegurou a imprensa portuguesa. ?A possibilidade é muito grande, mas não está nada certo ainda. A diretoria tomou a frente e está negociando, mas meu pensamento no momento está aqui no Corinthians. Ainda temos jogos muito importantes pelo Campeonato Paulista e pela Copa do Brasil?, avisou o jogador.