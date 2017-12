Anderson Barros pede liberação do Vasco e é o novo gerente de futebol do Botafogo

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira o substituto de Antônio Lopes para o cargo de gerente de futebol. O clube acertou a contratação de Anderson Barros, que estava no rival Vasco e inclusive pediu a liberação do time cruzmaltino para assinar com sua nova casa.

+ Jair não aceita proposta de renovação e deverá assinar com o Santos

"Fui procurado hoje por Anderson Barros, solicitando que o liberasse de seu compromisso com o Vasco. Diante disto e compreendendo a solicitação, o Anderson Barros está, a partir de hoje, liberado para prosseguir seu caminho. Quero registrar aqui os agradecimentos pessoais e do clube aos relevantes serviços profissionais prestados", explicou o Vasco, em nota assinada pelo presidente Eurico Miranda.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A saída de Barros do clube de São Januário foi definida em reunião nesta sexta-feira. O dirigente havia sido procurado pelo Botafogo durante a semana, após a dispensa de Antônio Lopes na última segunda-feira, e gostou da proposta realizada pela diretoria do clube.

Recentemente, o próprio Anderson Barros lamentou a dificuldade que vinha enfrentando para trabalhar no Vasco na montagem do elenco do ano que vem. Não bastasse a situação financeira do clube, que não é das melhores, a indefinição sobre a disputa entre Eurico Miranda e Julio Brant na eleição também está atrapalhando, tendo em vista que a diretoria não está definida para o ano que vem.

Diante desta situação e com a proposta do Botafogo, Barros definiu a mudança de casa e assinou contrato válido por três anos com o clube. Trata-se de um retorno do dirigente para o time alvinegro, onde trabalhou entre 2009 e 2012.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa sobre a contratação de Anderson Barros para o cargo de gerente de futebol em 2018. O profissional retorna ao clube após exercer a função entre os anos de 2009 a 2012. Experiente, Anderson Barros agregará ao novo organograma do futebol alvinegro para a temporada seguinte, com forte integração entre a base e o profissional", anunciou o clube.

No Botafogo, Anderson Barros também vai lidar com uma mudança de diretoria, uma vez que o presidente eleito Nelson Mufarrej assumirá o clube no ano que vem, no lugar de Carlos Eduardo Pereira. E uma de suas primeiras tarefas será ajudar na contratação de um novo técnico, uma vez que Jair Ventura está acertando sua ida para o Santos.