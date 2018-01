Anderson curte boa fase no Corinthians "Esse é o homem que parou Kaká", brincou o zagueiro Scheidt ao passar correndo por Anderson, que dava entrevistas no Parque São Jorge na quinta-feira de manhã, algumas horas depois de ter sido um dos melhores no jogo contra o São Paulo, em que o Corinthians garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil. Scheidt está na fase final da recuperação de uma fratura do tornozelo esquerdo. Foi em seu lugar que Anderson - 22 anos completados no último dia 27 - entrou, firmando-se como titular. Leia mais no Jornal da Tarde