Anderson deixa treino antes e pode desfalcar Inter diante do Flu

Desejado pelo futebol chinês, o meia-atacante Anderson pode desfalcar o Internacional diante do Fluminense, quarta-feira à noite, pela Florida Cup. Mas o motivo da ausência não seria a negociação com a China. O jogador sentiu um desconforto muscular na região da panturrilha direita durante o treino da manhã desta terça-feira em Fort Lauderdale (EUA), e deixou a atividade mais cedo.

O técnico Argel Fucks então chamou o meia-atacante Marquinhos, contratado junto ao Cruzeiro, para substituí-lo no time titular. O treinador já tem outro desfalque: o zagueiro Ernando, que também sentiu lesão muscular na panturrilha e volta antes do restante da delegação para o Brasil.

Com Réver no lugar de Ernando, o time titular que participou do treino coletivo desta terça-feira teve: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Bob, Anderson (depois Marquinhos) e D''Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho.

Apesar do jogo entre Internacional e Fluminense ser só às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, a Florida Cup já conhece seu campeão: o Atlético-MG. Isso porque o time mineiro ganhou seus dois jogos. Tanto os cariocas quanto os gaúchos empataram na estreia. O Corinthians também joga ainda, enfrentando o Shakhtar Donetsk na quarta, mas os paulistas perderam no primeiro jogo, exatametne para os campeões.