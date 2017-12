Anderson descarta acerto com São Paulo O lateral-direito Anderson Lima descartou nesta terça-feira a vinda para o São Paulo ainda este ano, como chegou a ser cogitado pela diretoria Tricolor. Em entrevista ao programa Redação Sportv, o jogador informou que não foi liberado pelo seu clube - o Albirex, do Japão, com o qual tem compromisso até o final deste ano. Mais que isso. Anderson disse que para o ano que vem, o São Paulo precisa entrar em contato com o São Caetano, clube ao qual está preso por contrato até o final de 2006. "Se o São Paulo quiser, terá de conversar com o São Caetano. Além disso, o Albirex tem a prioridade de compra", explicou. Anderson confirma que foi procurado pela diretoria do São Paulo. "Há 1 mês, ou pouco mais, eu conversei com dirigentes do São Paulo. Fiquei muito feliz por ser lembrado e até cheguei a ficar entusiasmado com a idéia de jogar o resto do Brasileiro e o Mundial, mas o clube não me liberou", disse. "Mas não tem problema não. Eu estou feliz aqui e se for para continuar, vou continuar", finalizou. Anderson Lima é o nome preferido da diretoria do São Paulo para substituir Cicinho, que em 2006 vai jogar no Real Madrid.