Anderson desfalca S. Caetano por 30 dias O técnico Péricles Chamusca recebeu uma péssima notícia do departamento médico do São Caetano, nesta segunda-feira. O lateral-direito Anderson Lima torceu o joelho esquerdo na vitória de 3 a 0 sobre a Ponte Preta, e ficará afastado se recuperando por um mês. Com isso, só volta ao time nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Anderson Lima será um grande desfalque, já que vem sendo um dos principais jogadores na competição. Além disso, o forte do time são as jogadas de bola parada, sempre batidas por ele, em escanteios ou faltas. Além disso, o experiente Anderson é o vice-artilheiro do time com nove gols, só ficando atrás de Fabrício Carvalho, com 14 gols. Jonas, que já atuou meio tempo em Campinas, vai enfrentar o Paraná, quarta-feira, às 20h30, no Estádio Anacleto Campanella. Ele tem apenas 17 anos e vem se destacando, sendo convocado para seleções de base do Brasil. O encontro com o Paraná estava previsto para acontecer no dia 31 de outubro, mas foi adiado após a morte do zagueiro Serginho. O goleiro Sílvio Luís, que não enfrentou a Ponte por causa de dores nas costas, segue em tratamento intensivo e ainda é dúvida. Fabrício Carvalho volta de suspensão automática no lugar de Fernando Baiano. A semana é decisiva para o São Caetano, já que tem dois jogos em casa. No sábado enfrenta o Cruzeiro. O time quer aproveitar estes jogos para se aproximar cada vez mais dos líderes. No momento, o Azulão ocupa a quinta colocação, somando 68 pontos. O Atlético-PR é o líder com 75 pontos. "Todo jogo é uma decisão. Vamos dar um passo de cada vez para buscarmos nossa meta que é o título", repetiu Chamusca. Os jogadores realizaram exercícios de desintoxicação nesta tarde e terça-feira, de novo à tarde, fazem o tático e apronto.