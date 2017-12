Anderson divide méritos da conquista O garoto Anderson foi um dos mais festejados nos vestiários do Grêmio após a vitória sobre o Náutico por 1 a 0 que deu o título da Série B 2005 para o time gaúcho. Além disso, garantiu ao time a volta à elite nacional depois de um ano. Nem os heróis desta conquista épica conseguiam explicar tudo que aconteceu em campo, numa conquista dramática. Anderson não quis os méritos da conquista, já que fez o gol, e tratou de dividir os méritos com elenco inteiro. "Não sou herói coisa nenhuma, é o grupo inteiro. Todos estão de parabéns. O juiz complicou, mas fomos buscar o resultado. Desde que subi ao profissional, falei que ia colocar o Grêmio na primeira divisão e cumpri", disse Anderson, todo orgulhoso. Ele agora vai se apresentar ao Porto, de Portugal. Antes da reza final, nos vestiários, o capitão Sandro Goiano fez um desabafo ao elenco e agradeceu o grupo. "Para montar um grupo como este, vai ser difícil. Não conheço um time que foi campeão com seis jogadores na linha e um goleiro. Este grupo está na história do Grêmio. Estamos todos de parabéns. Todos, até os jogadores que não vieram para cá, mas ficaram torcendo para gente lá em Porto Alegre", disse o volante. O meia Luiz Fernando também não acreditava em tudo que aconteceu em campo: "Se for um dia contar isso para o meu neto, ele com certeza vai duvidar. Mas acho que subimos com mérito, premiando todo empenho da diretoria, que sempre nos apoiou, nunca atrasou salários, e com a força de nossa torcida". Ele, agora, espera renovar seu contrato. O técnico Mano Menezes, explicou apenas que no momento da confusão tentou acalmar seus jogadores: "Na hora a gente nem sabe o que falar, mas sabia que tínhamos que manter a postura de um time de tradição como o Grêmio. Nós íamos continuar no campo e cair de pé. Felizmente, saímos vencedores". "Os jogadores são heróis. Não se faz o que aconteceu aqui com um time grande como o Grêmio. Não existe isso na história do Grêmio", disse Paulo Odone, presidente do Grêmio. O zagueiro Domingos era um dos mais felizes. "Este título tem que se comemorado hoje, domingo, segunda, terça. Tem que ser comemorado e lembrado sempre. Sofremos muito, o árbitro complicou, mas nossa resposta foi dada em campo".