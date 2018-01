Anderson é convocado para a seleção O lateral direito Anderson Lima, do Grêmio, foi convocado pelo técnico Leão para a vaga de Belletti, cortado hoje por contusão. O jogador gaúcho provavelmente se apresente apenas nesta segunda-feira à seleção, em Jarinu. Os demais jogadores deverão estar no aeroporto de Congonhas por volta de 22 horas. O Brasil enfrenta o Peru na próxima quarta-feira, no Morumbi.