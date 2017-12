Anderson erra pênalti e Grêmio empata Grêmio e Vila Nova empataram por 0 a 0 nesta sexta-feira, em Porto Alegre, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou os dois times satisfeitos. Com 33 pontos, o tricolor gaúcho se considera classificado para a fase semifinal. O time goiano chegou a 29 pontos e depende de uma vitória nos dois próximos jogos para também garantir a vaga. O meia Ânderson deu show no primeiro tempo. Em três lances, ele deixou seus parceiros Marcelo Costa, Patrício e Marcel livres, mas o gol não saiu porque os jogadores erraram a pontaria. Apesar de aclamado como o melhor do jogo, Anderson errou um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo e deixou a vitória escapar. Agora, ele vai servir a Seleção Brasileira Sub-20 e só volta ao Olímpico no início de outubro, para participar das duas últimas rodadas da fase semifinal.