Anderson está de volta ao Grêmio O meia-atacante Anderson volta ao Grêmio nesta terça-feira, cinco semanas depois de ter sido vendido por 5,5 milhões de euros para o fundo de investimentos português Gestifute. Maior revelação surgida no clube gaúcho depois de Ronaldinho Gaúcho, o jogador se transforma num importante reforço para o time que disputa a Série B do Brasileiro. O retorno de Anderson ao Grêmio se tornou possível graças à cautela do Porto, time para o qual foi repassado pelo Gestifute. Temendo alguma punição da Fifa por contratar um jogador menor de idade - ele está com 17 anos - e considerando a convocação certa do atleta para o Mundial Sub-17, em setembro, o clube português preferiu deixar o registro da aquisição para janeiro do ano que vem. Até lá, Anderson mantém seu vínculo com o Grêmio e joga mediante um seguro de 5 milhões de euros. Ele, inclusive, deve reestrear já neste domingo, na partida contra a União Barbarense. Afinal, não há impedimento legal para sua imediata escalação.