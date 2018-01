Anderson fala de Robinho antes do jogo O zagueiro corintiano Anderson e o atacante santista Robinho estreitaram a relação de amizade durante os dias em que passaram em Hong Kong para o amistoso contra a seleção local. Conversaram, brincaram... Mas a partir desta sexta-feira, cada um do seu lado. No domingo, o clássico entre Santos e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, promete ser emocionante e tenso, já que a rivalidade entre os dois não pára de crescer. Quem errar, seguramente, será cobrado pela torcida. E, por isso, é bom ir logo avisando: "Amizade só fora de campo, a situação fica bem diferente quando o jogo começa", diz Anderson. "O Robinho é diferenciado, foi um dos melhores na partida contra Hong Kong, espero que continue jogando bem", prosseguiu. "Mas só depois do clássico." Anderson disse ter ficado satisfeito com a primeira experiência na seleção brasileira, embora não tenha sentido o gostinho de entrar em campo. Pouco conhecido, passou despercebido dos torcedores e dos repórteres de Hong Kong. Bem diferente do que ocorreu com Robinho nesta quinta-feira. O santista, que chegou à Ásia sem nenhuma badalação, tornou-se figura central da imprensa local, após o bom desempenho no amistoso de quarta-feira. Nesta quinta-feira, algumas pessoas o procuraram, no hotel em que a delegação estava hospedada, mas não tiveram sucesso. Antes de entrar no ônibus para seguir até o aeroporto, avisou que não daria entrevista. Mas sorriu e procurou ser simpático, apesar da recusa. Robinho e Anderson chegam na manhã desta sexta-feira a São Paulo, devem ser poupados do treino de seus clubes e retomar as atividades no sábado.