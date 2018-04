Anderson Gomes vai desfalcar Santo André no Paulistão O Santo André ganhou um desfalque para a disputa do Campeonato Paulista. O atacante Anderson Gomes sofreu uma lesão no joelho direito durante o treino da última quarta-feira e, após os exame médicos realizados nesta quinta, deve passar por uma cirurgia. Assim, ficará cerca de quatro meses afastado do futebol.