Anderson já é do Benfica, diz jornal O Benfica contratou o zagueiro Anderson, do Corinthians, por cinco temporadas, publicou nesta segunda-feira o diário esportivo A Bola. Segundo o jornal português, o jogador brasileiro vem no próximo mês de julho para substituir o compatriota Luisão, que está se transferindo para a Inter de Milão. A transação foi realizada em São Paulo entre o diretor de futebol, José Veiga, e o presidente da MSI, Kia Joorabchian.