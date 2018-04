Anderson Lessa chega ao Cruzeiro e realiza exames

"Sou um jogador de velocidade, mas gosto de estar dentro da área. No Náutico mesmo, joguei mais de segundo atacante, um jogador de movimentação e chegando à área e deu certo. Espero que aqui no Cruzeiro possa fazer o mesmo", explicou o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

Anderson Lessa tem 20 anos e iniciou a sua carreira no Náutico. O Cruzeiro passou a ter 25% dos seus direitos econômicos após ter negociado Carlinhos Bala com o time pernambucano no ano passado. Agora, ele comemora a oportunidade de atuar em uma das principais equipes do futebol brasileiro.

"Eu sei que é um time muito qualificado e que os jogadores estão bastante entrosados. Espero chegar nesta temporada e ajudar o Adilson Batista, para fazer história aqui no Cruzeiro fazendo gols e dando alegrias para a torcida", disse Anderson Lessa, elogiando a qualidade do elenco do time mineiro.