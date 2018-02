Ânderson Lima ainda espera São Paulo A diretoria do São Paulo ainda não oficializou seu interesse pelo lateral-direito Ânderson Lima. Apesar de o jogador agradar a todos no clube, inclusive ao técnico Emerson Leão, os dirigentes são-paulinos não fizeram uma proposta oficial para tirá-lo do São Caetano. "Tem jornal falando que o São Paulo não aceitou os valores que pedi. Que o meu salário é muito alto para o clube pagar... Como podem dizer isso, se eles nem me fizeram uma proposta? Até agora, tudo não passa de especulação. Claro que já tivemos um contato, mas nem falamos sobre valores", garantiu o próprio Ânderson Lima. O fato de o São Paulo disputar mais uma edição da Copa Libertadores, em 2005, e Emerson Leão confiar no futebol do lateral não seriam suficientes para Ânderson Lima deixar o São Caetano. "É claro que gostaria de disputar mais uma Libertadores. É claro que gostaria de trabalhar novamente com o Leão, mas só vou sair do São Caetano por uma proposta melhor. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso", avisou. "Apesar de ser considerado um clube pequeno, o São Caetano tem uma estrutura boa para eu trabalhar e paga meu salário em dia. Não é só porque o São Paulo é um clube grande que eu vou sair de lá. Preciso sentir uma segurança profissional para deixar o São Caetano", afirmou o lateral. "Quero resolver a minha situação até o dia 31. Primeiro, vou conversar com o São Caetano e, depois, vou ver o que faço da minha vida."