Ânderson Lima deve ir para o São Paulo Mesmo tendo contrato vigente com o São Caetano até dezembro de 2006, o lateral-direito Ânderson Lima está voltando do Japão e deve se transferir para o São Paulo. Ele espera chegar num acordo com os dirigentes do time do ABC para voltar ao Morumbi, que não terá mais o futebol de Cicinho, negociado com o Real Madrid, da Espanha. Ânderson estava no Albirex Niigata, do Japão, mas já atuou no Juventus, Guarani, Santos, Grêmio e no próprio São Paulo. Há outras situações mais fáceis como do meia Anaílson, que estava no Marília, e Marcelinho, atacante revelado pelo Grêmio mas que estava emprestado ao Juventude. Estes, realmente, dependerão do avais da diretoria e do técnico. Para o diretor de futebol, Genivaldo Leal, "a prioridade é o acerto com Cuca" para depois resolver a forma de reestruturar o elenco. "O técnico terá participação decisiva na formação do time", garante o dirigente. Além dos atuais jogadores que compõem o elenco, o técnico avaliará alguns que estavam emprestados. A expectativa da diretoria é de que nos próximos dias poderá acertar a permanência do técnico Cuca para a temporada 2006. O clube já formulou uma proposta ao procurador do técnico, o gaúcho Jorge Machado, mantendo o otimismo pela manifestação favorável do próprio Cuca em ficar no ABC. "Aceitei o desafio de salvar o time do rebaixamento, é claro, pensando na chance de continuar trabalhando num grande clube. Vamos conversar na busca de um acerto", confirmou o técnico que passa férias em Curitiba com a família e jogando baralho com os amigos.