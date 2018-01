Anderson Lima é a meta do São Paulo O lateral Anderson Lima pode ser o substituto de Cicinho na lateral direita do São Paulo, retornando ao clube pelo qual jogou em 1999. O jogador de 32 anos tem experiência em Libertadores e poderia ser útil na temporada 2006 para o Tricolor. O lateral tem contrato com o São Caetano até dezembro do ano que vem e estava emprestado ao Albirex Niigata, do Japão. Mas não ficará por lá e já avisou isso. O Azulão espera o retorno do atleta no dia 3, quando a delegação começa os preparativos para a temporada. O técnico Nelsinho Baptista ainda não decidiu o que fazer com o jogador. Apesar do interesse do São Paulo, quem decidirá o negócio é o clube do ABC Paulista. "Já falamos com o Anderson e dissemos a ele do nosso interesse, mas ele precisa da liberação do São Caetano", disse o superintendente de Futebol do clube, Marco Aurélio Cunha, que ficou de envolver o diretor Juvenal Juvêncio nessa empreitada. Cicinho, que fez história no Morumbi, se apresenta em janeiro no Real Madrid, que nesta sexta-feira confirmou a compra do atleta.