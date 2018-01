Anderson Lima mais perto do São Caetano Embora a diretoria do São Caetano não tenha confirmado, na apresentação do elenco nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio Anacleto Campanella, pelo menos mais um reforço será apresentado. O mais cotado é o lateral direito Ânderson Lima, que praticamente definiu as bases de seu contrato e só depende da assinatura do vínculo. Ânderson rescindiu seu contrato com o Grêmio e, indicado pelo técnico Tite, já manifestou abertamente seu desejo de defender o Azulão nesta temporada. "É um clube de estrutura sólida e que vai disputar a Taça Libertadores", comentou. Outro gremista que também pode acertar é Tinga que depende ainda de sua liberação na Justiça do Trabalho. Ele cobra salários atrasados e deve ficar com seus direitos federativos em audiência marcada para dia 14. A diretoria descarta qualquer tentativa de contratar Marcelinho Carioca. Três reforços estão confirmados. O atacante Fabrício Carvalho, ex-Ponte; o lateral-esquerdo Triguinho e o meia atacante Fernandinho, ambos do Figueirense. Até o final da semana os jogadores realizarão exames médicos e físicos. A pré-temporada será realizada de 11 a 18 de janeiro em Mirassol, no interior do Estado. O Azulão vai estrear no Campeonato Paulista em casa contra o Mogi Mirim, dia 21.