Anderson Lima paga promessa no vestiário No vestiário do Grêmio a alegria era total. O lateral Anderson Lima cumpriu a promessa de cortar o cabelo no vestiário mesmo, caso o Grêmio escapasse da segunda divisão, e assim foi feito. Com uma máquina em punho, ele deixou que o meia Bruno, autor de um dos gols da vitória sobre o Corinthians, raspasse totalmente o seu cabelo antes de chegar à sala de imprensa para a entrevista com os repórteres: ?Promessa a gente tem que cumprir, não adianta nada. Só que o ?barbeiro? não entende nada do riscado. Cortou muito mal o meu cabelo. Mas o importante foi que nós derrotamos o Corinthans e escapamos do inferno da segunda divisão.? Um dos jogadores que está sendo cogitado para defender o Corinthians, Gilberto, disse em meio a alegria que tomou conta do festivo vestiário do Grêmio, que não sai do clube sem antes falar com o presidente Flávio Obino: ?Recebi propostas de vários clubes e um deles todos vocês sabem, foi o Corinthians. Mas eu vou decidir a situação só depois de conversar com o presidente, poque ele foi muito leal conosco e expôs a situação do clube com toda honestidade para todos os jogadores. Por isso não posso falar nada antes de conversar com ele?, disse o jogador. Já o técnico Adilson Batista, que tem praticamente acertada a sua renovação com o Grêmio, ainda pretende conversar com os dirigentes, alguns detalhes sobre a sua renovação de contrato. ?Amanhã e terça-feira vou ter uma conversa com o presidente para definir de uma vez a situação aqui no clube, mas eu repito aquilo que disse antes, que vim aqui para não deixar o Grêmio cair para a segunda divisão, e consegui isso. Agora vou descansar um pouco e definir a minha situação ainda nesta semana. Um dos jogadores que vai deixar o Grêmio é o lateral esquerdo Róger. Depois de 10 anos e 515 jogos pelo clube, ele tem propostas de clubes de Portugal. ?Todos já sabiam da minha situação. Eu esperei terminar a minha participação no Grêmio nesta reta final, cumpri com a minha promessa de ajudar a equipe a escapar da segunda divisão, e agora vou analisar as propostas que tenho de outros clubes.?