Ânderson Lima reforça Grêmio em Natal Ainda sem os pentacampeões Ânderson Polga e Luizão, que retornaram aos treinamentos nesta sexta-feira, em Porto Alegre, o Grêmio enfrenta o Vitória neste sábado, em Natal, pela Copa dos Campeões. Se vencer, o tricolor deixa encaminhada sua classificação, que passaria a depender de um empate com o São Paulo, na última rodada, e pode concentrar suas atenções no jogo com o Olímpia, quarta-feira, pela Libertadores da América. O ala Ânderson Lima, que estava machucado, foi liberado para jogar. A única dúvida do técnico Tite é o outro ala, Gilberto, que permanece em tratamento e depende de uma avaliação durante o sábado. Seu substituto é o jovem Fabiano.