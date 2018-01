Anderson marca e Lyon continua líder Com um gol do brasileiro Sonny Anderson, o Olympique Lyon venceu o Bordeaux por 1 a 0 e manteve a liderança do Campeonato Francês. Já o Monaco, com a vitória de de 4 a 2 sobre o Ajaccio, neste sábado, permaneceu na vice-liderança, a 2 pontos do líder. Os resultados: Girondins Bordeaux 0 x 1 Olympique Lyon; Troyes 0 x 0 Olympique de Marselha 0; Nice 1 x 0 Auxerre; Guingamp 3 x 0 Bastia; Paris St. Germain 0 x 1 Lens; Ajaccio 2 x 4 Mônaco; Estrasburgo 2 x 0 Nantes; Le Havre 0 x 1 Rennes; Lille 0 x 0 Sedan; Montpellier 0 x 2 Sochaux.