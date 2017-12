Anderson marca na derrota do Benfica O ex-corintiano Anderson abriu o placar para o Benfica, mas o atual campeão português permitiu a virada do líder Braga e perdeu por 3 a 2 neste sábado, na casa do adversário, em jogo válido pela 11ª rodada da competição. Maxi (dois) e o brasileiro Cesinha marcaram para o time da casa, e Nuno Gomes fez o segundo gol do Benfica. Com o resultado, o Braga foi a 26 pontos na classificação e abriu cinco de vantagem para Nacional da Ilha da Madeira e Porto, que têm um jogo a menos. O Benfica ficou em quarto, com 18.