Anderson Martins comemora estreia e vê São Paulo fortalecido para clássico

O zagueiro Anderson Martins, do São Paulo, que estreou com a camisa tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol na última quarta, disse que o time está mais fortalecido para o clássico com o Corinthians, no próximo sánado, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Contra a equipe do interior, ele teve uma atuação regular, e levou um cartão amarelo.

"Essa vitória dá confiança para o clássico e fortalece o grupo", avalia o atleta, que prefere não bancar sua titularidade diante do rival. "Todo jogador gosta de atuar em clássicos, e a minha expectativa é de melhorar ainda mais para poder ajudar a equipe. Que a gente consiga conquistar mais uma importante vitória, porque o time tem evoluído cada vez mais."

Para o atleta, a vitória contra o Mirassol foi importante também pelo São Paulo não ter sido vazado. Em três jogos do Paulistão, o time sofreu apenas os dois gols da derrota por 2 a 0 para o São Bento, na estreia. Empatou sem gols com o Novorizontino, na segunda rodada.

“Fiquei feliz pela estreia, principalmente com a vitória e sem sofrer gols", diz Anderson Martins. "O sentimento é ainda melhor, porque precisávamos de um resultado positivo e de uma grande atuação.”

O São Paulo se prepara para enfrentar o Corinthians no Pacaembu às 17h deste sábado. O time fará um treino com a presença da imprensa nesta sexta-feira no CT da Barra Funda.