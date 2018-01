Anderson Martins faz dupla de zaga com Rodrigo Caio em treino do São Paulo

O zagueiro Anderson Martins está perto de estrear com a camisa do São Paulo. O reforço foi testado nesta segunda-feira ao lado do titular Rodrigo Caio na dupla de zaga tricolor, numa dica do técnico Dorival Junior de como deve escalar o time para a 3ª rodada do Campeonato Paulista, quarta, contra o Mirassol. Arboleda se recupera de um estiramento na coxa direita.

Os dois jogos sem vitória (derrota para São Bento por 2 a 0 e empate sem gols com Novorizontino) fizeram Dorival repensar sua estratégia de alternar equipes quase que completamente diferentes nas primeiras rodadas do torneio para evitar desgaste. A tendência é o que o time que entrará em campo contra o Mirassol seja uma mescla das formações que Dorival pôs em campo nas primeiras duas partidas.

No treino desta segunda, a equipe considerada titular começou com Militão, Rodrigo Cario, Anderson Martins e Edimar; Jucilei; Petros, Shaylon, Marcos Guilherme e Brenner; Diego Souza. Mais tarde, Dorival observou Caíque no lugar de Brenner, Cueva na posição de Shaylon, Lucas Fernandes na de Petros e Reinaldo no lugar de Edimar.

Aderllan, Maicosuel, Rony e Júnior Tavares, titulares ne derrota para o São Bento, treinaram finalizações separadamente, junto com Marquinhos Cipriano e Hudson, que ainda não entrou em campo em sua volta ao São Paulo.