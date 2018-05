Anderson Martins pede São Paulo focado para evitar erros diante do Rosário Central

O zagueiro Anderson Martins, provável titular do São Paulo nesta quarta-feira diante do Rosário Central pela Copa Sul-Americana pede foco ao time para evitar erros que possam lhe custar a vaga na 2ª fase do torneio continental. O primeiro jogo terminou empatado sem gols.

"Não podemos errar mais, como infelizmente aconteceu nas últimas partidas", diz o jogador. Pelo Brasileirão, contra o Fluminense, o São Paulo levou gol de empate nos últimos minutos do jogo que terminou 1 a 1 e, contra o Atlético-MG, viu os alvinegros virarem o placar em menos de dez minutos. O jogo terminou 2 a 2. Empate com gols nesta quarta elimina o São Paulo.

Estamos cientes da nossa responsabilidade e nos cobramos bastante para evitar que isso ocorra novamente. Precisamos da classificação e vamos lutar por isso", analisa Anderson, que volta ao time titular na ausência de Rodrigo Caio, suspenso e se recuperando de uma torção, e Militão, com dores musculares.

“Vamos buscar a classificação com o incentivo do nosso torcedor", diz o zagueiro. "Será um jogo difícil e que requer muita atenção. Se não sofremos gol, já será um grande passo para consolidar a vaga. Então temos que manter o foco do início ao fim da partida.”

O São Paulo aposta na força de seu estádio para avançar no torneio que conquistou em 2012 - o último grande título conquistado pela equipe tricolor. "Nosso torcedor fortalece o time e sempre nos apoia durante todo o jogo. E com certeza isso nos dará mais confiança para conquistar vaga.”