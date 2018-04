Anderson Martins vê Vasco em evolução e celebra boa atuação após retorno

O zagueiro Anderson Martins voltou ao Vasco para ser o líder de um sistema defensivo que vinha apresentando muitos defeitos no Campeonato Brasileiro. E até o momento, vem correspondendo. Depois de uma estreia discreta na derrota para o Bahia, teve grande atuação no triunfo por 1 a 0 no clássico diante do Fluminense, sábado passado. O jogador celebrou o desempenho, mas dividiu os méritos com os companheiros.

"Nosso trabalho é passar segurança ali para a equipe, e isso tem que ser feito em conjunto, como gosto de frisar sempre. Não defendemos sozinhos, fazemos isso juntos, todos em campo. Se nós entendermos o que o Vasco precisa e nos esforçarmos, vai facilitar o trabalho do time inteiro. A gente espera suprir de todas as formas que o Vasco precisar", declarou nesta quinta-feira.

Contratado em julho, Anderson, porém, admitiu que ainda precisa de mais ritmo de jogo para chegar ao auge. Paralelamente, a esperança é de que o Vasco também evolua para se distanciar da luta contra o rebaixamento, principalmente após a chegada do técnico Zé Ricardo, a quem o zagueiro não poupou elogios.

"A equipe cresceu de forma conjunta. O grupo adotou uma nova postura, entendemos o que precisamos fazer em campo. Assim como a derrota não pode ser ligada a um jogador, a vitória também não pode. O resultado foi de todo o grupo. Estamos crescendo gradativamente e, com a vinda do Zé Ricardo, esperamos seguir assim jogo a jogo, em busca dos nossos objetivos", disse.

O jogador também destacou as mudanças na estrutura do Vasco desde sua primeira passagem, em 2011. "Muita coisa mudou durante esse tempo e foi para melhor. O clube está evoluindo a cada ano que passa. A estrutura é ótima, temos o Caprres dando todo suporte. O Vasco está no caminho certo e só vai crescer."