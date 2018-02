Anderson pode acertar com o Benfica O capitão corintiano, Anderson, está bem perto de acertar com o Benfica, de Portugal. O diretor da MSI, Paulo Angioni, confirmou a possibilidade, mas disse que a negociação ainda não foi encerrada. De qualquer forma, segundo o dirigente, o zagueiro só deixaria o Corinthians na metade deste ano. A contratação faria parte do acordo que cultimou com a venda de Roger, ex-meia do clube português, para o Corinthians. O zagueiro substituiria no Benfica outro brasileiro, Luisão, bem próximo de acertar com a Inter de Milão. Em declarações hoje ao site português Mais Futebol, Anderson disse estar satisfeito com o interesse, por poder atuar numa equipe forte e por viver numa cidade grande como Lisboa. O contrato seria de 5 anos.