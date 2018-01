Anderson Polga ganha vaga de Luisão Cerca de dez mil torcedores pagaram US$ 5 para assistir ao treino da seleção brasileira, nesta terça-feira à noite, no Estádio Jalisco, em Guadalajara. O dinheiro será destinado a obras sociais no México. Após o treino leve, o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu fazer uma alteração na zaga: trocou Luisão por Anderson Polga. Belletti, Edmílson e Júnior completam o quarteto defensivo. Dida será o goleiro.