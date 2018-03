Anderson Polga vai jogar em Portugal Mais um pentacampeão deixa o futebol brasileiro. O zagueiro Anderson Polga trocou o Grêmio pelo Sporting de Lisboa. O jogador de 24 anos já está em Portugal, onde fez exames médicos e assinou contrato por 3 temporadas - os valores do negócio não foram revelados. ?Estou muito feliz de jogar no exterior. O Sporting é uma equipe tradicional e oferece condições ideais para um atleta?, elogiou Anderson Polga, que será companheiro do atacante Jardel na equipe portuguesa, terceira colocada no último campeonato nacional.