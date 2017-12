Anderson se apresenta ao Fluminense O lateral-esquerdo Anderson, ex-Coritiba, foi apresentado nesta segunda-feira como o novo reforço do Fluminense. "Venho para brigar por uma vaga na equipe titular e espero conquistá-la", frisou o jogador, que destacou como sua principal característica o apoio às jogadas ofensivas. O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, disse que vai esperar até sexta-feira por uma resposta do meia colombiano Rincón a quem foi feita uma proposta. O jogador está viajando e, nesta semana, retorna ao Brasil para decidir seu futuro.