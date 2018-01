Anderson se contunde e desfalca Lyon O atacante brasileiro Sonny Anderson, do Olympique de Lyon, se contundiu na derrota de quarta-feira para o Barcelona, pela Liga dos Campeões da Europa, e deve desfalcar a equipe no clássico do fim de semana com o Paris Saint Germain, pelo Campeonato Francês. Anderson havia voltado a atuar nesta partida, depois de seis semanas afastado por causa de uma contratura muscular na perna esquerda.