Ânderson se despede contra Brasiliense O zagueiro Ânderson marcou sua despedida do Corinthians. Será no sábado, contra o Brasiliense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o jogador embarca para Portugal, onde deverá se apresentar ao Benfica, seu novo clube. Formado nas categorias amadoras do clube, o zagueiro completou domingo, na vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, a sua partida de número 200 com a camisa do Corinthians. O zagueiro - que entrou na negociação em que o Corinthians contratou o meia Roger - acha que em Portugal estará perto da Seleção. Convocado para os jogos contra o Paraguai e Argentina pelas Eliminatórias da Copa por causa da contusão de Luisão, Ânderson acredita que na Europa terá mais chances com o técnico Carlos Alberto Parreira.