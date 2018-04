Anderson Silva visita CT do Corinthians e tira foto com técnico Tite

O lutador Anderson Silva visitou o CT do Parque Ecológico nesta sexta-feira e se encontrou com os jogadores do Corinthians e o técnico Tite antes do treino da equipe. O Spider posou para fotos com Vagner Love, Cássio, Bruno Henrique, Malcom, Gil e Uendel.

O volante Bruno Henrique chegou a publicar uma foto numa rede social com o lutador. "Visita do grande Anderson Silva no CT hoje. Gente boa demais", afirmou o volante na legenda da foto.

Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos do UFC (Ultimate Fighting Championship), Anderson Silva ficou sete anos, entre 2006 e 2013, como campeão da categoria peso médio. Foram 17 vitórias seguidas e 10 defesas de título consecutivas. Até hoje, o Spider é o dono da maior sequência de vitórias e de títulos defendidos da organização.

O lutador está suspenso pelo UFC após ter sido flagrado no exame antidoping por uso de esteroides anabolizantes. Anderson Silva aguarda julgamento do seu caso para apresentar a sua defesa.