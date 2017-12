Anderson vai para a reserva no Grêmio O meia Anderson ficará na reserva do Grêmio em sua despedida do clube no estádio Olímpico, neste sábado, contra o Santa Cruz. No início do próximo ano, ele se apresentará ao Porto, de Portugal. O jogador ainda sente dores no tornozelo direito, que o tiraram de algumas partidas deste quadrangular final do Brasileiro da Série B. Seu substituto será atacante uruguaio Lipatin. Com isso, Marcel será recuado para o meio-de-campo.