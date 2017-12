Anderson vibra com nova chance no Vasco Por causa dos sucessivos problemas de contusão nos atacantes do Vasco, Anderson saiu da posição de segundo reserva à titularidade no time. E, na última quinta-feira, o jogador fez o segundo gol da vitória, por 2 a 1, sobre o Atlético-PR, em São Januário. Agora, de acordo com ele, o desafio será vencer o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, neste domingo. ?Sou uma pessoa tranqüila e estou sempre trabalhando para, quando as oportunidades surgirem, aproveitar?, disse Anderson, que está no Vasco há 11 anos. O último gol de Anderson havia sido justamente contra o Atlético-PR, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco foi goleado por 7 a 2, no Paraná. Com as contusões de Alex Dias, e de seu substituto William, o atleta demonstrou seu desejo de continuar ajudando o clube a conquistar novos triunfos, já que é o candidato natural a ficar com a vaga ao lado de Romário no ataque. ?Não jogo com a preocupação em me manter no grupo ou na equipe. Penso sempre em ajudar o clube que aprendi a amar ao longo de 11 anos?, destacou Anderson. ?Estou aqui para brigar pelo Vasco, que deveria estar onde é o seu lugar, entre os primeiros do Brasileiro?.