Anderson vira dúvida no Corinthians O zagueiro Anderson se transformou na mais nova preocupação do técnico Geninho, para a partida desta quarta-feira do Corinthians, contra o River Plate, pelas oitavas-de-final da Libertadores da América. O jogador deixou foi poupado do treino da manhã por conta de dores no tendão de aquiles da perna esquerda. A escalação do zagueiro depende da avaliação dos médicos, que será feita horas antes da partida, segundo o médico Paulo de Faria. Caso Anderson seja vetado, César deverá ser escalado para formar a dupla com Fabio Luciano. Nas demais posições, o time já está definido: o Corinthians deverá entrar em campo com Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson (César) e Roger; Fabinho, Fabrício e Jorge Wagner; Leandro, Liédson e Gil.