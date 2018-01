Anderson volta à zaga do Corinthians O técnico Júnior realizou nesta manhã de terça-feira o segundo treino coletivo à frente do Corinthians e deve contar com a volta do zagueiro Anderson contra o São Caetano, na quarta-feira, às 20h30, no estádio do Pacaembu. O jogador, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, atuou entre os titulares e é nome certo na lista do novo treinador do time paulista. Ainda se recuperando de uma contusão, o lateral Rogério treinou à parte dos demais colegas e fez teste no final dos treinos. Sua escalação não está confirmada.