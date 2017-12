Andjel paga fiança e é liberado no Rio O iugoslavo Andjel, atacante do Fluminense, foi liberado neste domingo à tarde da sede da Polícia Federal do Rio, onde passou a noite depois de ter sido detido quando tentava embarcar para a Suíça com US$ 32 mil escondidos no tênis. O jogador pagou uma fiança de R$ 6 mil. Ele foi acusado de tentar cometer crime de evasão de divisas, por não ter declarado a quantia à Receita Federal. Andjel foi auxiliado pelos advogados do Fluminense e, liberado, justificou por que colocou os dólares no tênis. "No Brasil tem muito assalto, eu fiquei com medo de que roubassem o dinheiro", disse.