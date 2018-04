Andrade alerta para sequência decisiva no Flamengo O técnico Andrade pediu atenção dos jogadores do Flamengo para um trecho crucial do Campeonato Brasileiro. Dos próximos cinco jogos, três serão contra os primeiros colocados: Internacional, São Paulo e Palmeiras. Para o treinador, a sequência definirá se o Flamengo vai brigar pelo menos por uma vaga na Libertadores.