Andrade assume desafio; Dimba é multado O ex-jogador Andrade será o responsável por livrar o Flamengo da ameaça de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Auxiliar-técnico rubro-negro, ele foi efetivado até o final do ano como treinador da equipe, após a demissão, hoje, de Ricardo Gomes. A volta do Flamengo para a zona de rebaixamento do Brasileiro e os desentendimentos com o atacante Dimba foram os fatores responsáveis pela demissão de Gomes. No sábado, antes da derrota do time carioca para o Juventude, o ex-treinador escalou no banco de reservas o atacante, que deu declarações acusando-o de fazer "panela" com outros atletas para prejudicá-lo. "Saio triste por não ter deixado o Flamengo em outra situação. Mas, deixo o cargo com a certeza de que fiz o melhor, sem mágoas ou decepções", afirmou Gomes, que dirigiu o clube no Nacional por 13 partidas, acumulando um total de 16 pontos - quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. "O grupo é bom, vai se superar, e posso garantir que não existe nada contra o Dimba, essa coisa de boicote não existe." Apesar de Gomes absolver Dimba, os jogadores do Flamengo marcaram para amanhã pela manhã uma reunião com o atacante para cobrar-lhe explicações. Hoje, além de demitir Gomes, os dirigentes rubro-negros ainda multaram o atacante por suas recentes declarações. Desde que o jogador chegou à Gávea, Dimba não estabeleceu um bom relacionamento com os companheiros. O adiantamento de R$ 1,5 milhão, recebido pelo atacante para assinar com o Rubro-Negro, enquanto os salários dos demais atletas estavam atrasados por até três meses, desgastou sua imagem ante o elenco. Com a situação cada vez mais caótica, o Flamengo optou por uma solução caseira para evitar o vexame do rebaixamento. Em 2004, Andrade já havia assumido interinamente o Rubro-Negro por duas ocasiões, mas desta vez foi efetivado no cargo até o final do ano. "Esse é o maior desafio da minha carreira como treinador. É meu momento decisivo", disse Andrade, esbanjando otimismo quanto a recuperação do Flamengo no Brasileiro. O clube está na 21ª posição na tabela de classificação, com 41 pontos, a sete rodadas do término do Brasileiro. "Conheço o grupo, sua capacidade e seus limites. Haverá muito empenho e vamos sair dessa situação, tenho certeza. Se todo mundo se empenhar começaremos vencendo o Guarani (sábado, no Maracanã) e embalaremos de vez." Outra decisão tomada pelos dirigentes do Flamengo foi a de examinar a possibilidade de rescisão do contrato do zagueiro André Bahia. Na semana passada, o jogador viajou para a Holanda, com o consentimento do Rubro-Negro para assinar um contrato com o Feyenoord. Mas, o fato de já ter posado vestindo a camisa do novo clube desagradou a diretoria carioca.