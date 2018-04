Andrade celebra retorno de quatro no Flamengo O técnico Andrade comemorou o retorno de quatro jogadores no Flamengo para o segundo jogo contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana, quarta-feira. Petkovic, Emerson, David e Airton estavam ausentes ou suspensos e não enfrentaram o Avaí no domingo. Segundo o treinador, a equipe ganhará experiência com os reforços.