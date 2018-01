Andrade confirma El Tigre no ataque O técnico Andrade confirmou nesta terça-feira que o ataque do Flamengo será formado por Fellype Gabriel e César Ramirez, o El Tigre, no jogo de sábado, contra o São Caetano, no Rio. O jogador paraguaio, inclusive, viajou para sua terra natal e só retorna quinta-feira, com o visto de trabalho em mãos. Quem também vai reforçar o Flamengo é o lateral-direito Leonardo Moura, recuperado de contusão. Ele disse estar ansioso para voltar a jogar. ?Quero ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento?, disse o atleta, elogiando a atuação de seu substituto, Léo Mattos, no empate sem gols contra o Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Reforço ? A diretoria do Flamengo contratou nesta terça o atacante Josafá, ex-Madureira. O jogador, que já vestiu a camisa do Fluminense e do Coritiba, fez exames médicos na Gávea e assinará contrato até o fim desta temporada. Ele fez quatro gols pelo Madureira na Série C do Brasileiro de 2005.