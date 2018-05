Andrade conquista o seu sexto título brasileiro

Não foi apenas o Flamengo que conquistou neste domingo o seu sexto título do Campeonato Brasileiro - a CBF, porém, só reconhece cinco conquistas, por desconsiderar a de 1987. Comandante flamenguista, o técnico Andrade levantou o troféu da competição pela sexta vez na carreira e se tornou o maior vencedor da história. Mas esta foi a primeira dele como treinador.

Volante de estilo clássico, Andrade defendeu o Flamengo no período mais glorioso da história do clube. Foi campeão mundial e da Libertadores, além de somar quatro títulos brasileiros: 1980, 1982, 1983 e 1987. Após breve passagem pelo futebol italiano, retornou ao Brasil para defender o rival Vasco. E foi campeão nacional em 1989.

Como treinador, Andrade tem sua carreira restrita ao Flamengo. Como interino, ganhou as suas primeiras oportunidades em 2004, substituindo por alguns dias Abel Braga e Paulo César Gusmão. No mesmo ano, foi efetivado após a demissão de Ricardo Gomes. Conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B. Mas nem por isso permaneceu no cargo no ano seguinte.

Em 2005, a rotina de interino prosseguiu, com rápidas substituições de Júlio César Leal e Cuca. Após a saída de Celso Roth, Andrade foi efetivado, mas teve desempenho pífio. Voltou, assim, a ser auxiliar técnico.

A próxima chance de Andrade surgiria apenas agora em 2009. Com a demissão de Cuca, ele assumiu o cargo de técnico interino, mas os bons resultados iniciais e a falta de opções no mercado fizeram a diretoria efetivá-lo no cargo. A decisão deu certo.

Tranquilo, Andrade se tornou um companheiro dos jogadores, conseguiu controlar os problemas de relacionamento no elenco e fez a equipe embalar no Brasileirão. A chegada de reforços, como Maldonado, Álvaro e Petkovic, também ajudou o seu trabalho.

Os méritos técnicos e táticos também apareceram. Léo Moura e Juan deixaram de ser alas e passaram a atuar como laterais, ajudando na marcação. Jogadores como Bruno e Zé Roberto reencontraram o futebol da melhor fase de suas carreiras.

Somado a isso, o talento de Adriano e Petkovic ajudou Andrade a conquistar o sexto título brasileiro de sua carreira. E o primeiro como técnico o consolidou como um dos promissores treinadores do futebol brasileiro.