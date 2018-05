Andrade desabafa: 'Provei que tenho competência'

Um dos principais destaques da campanha do Flamengo, o técnico Andrade desabafou após assegurar o título do Brasileirão. Literalmente emocionado, ele disse que a taça no Maracanã serviu para calar seus críticos.

"Provei para todos que tenho competência", disse o treinador. "Muitos criticaram o meu trabalho, depois de um começo difícil. Espero que agora eles possam acreditar em mim. Aqueles que disseram que eu era incapaz agora terão de mudar de opinião."

Andrade conquistou seu sexto título do Brasileirão, o primeiro como treinador. Ele é o maior vencedor da história. Como jogador, ele levantou quatro taças pelo rubro-negro e uma pelo Vasco.

"Esse título já estava escrito. Deus pôs a mão e fez o Flamengo ser campeão", afirmou Andrade. "É muito diferente ser campeão como treinador. Valeu a pena todo o sofrimento. Aqui no Flamengo não ganhamos nada sem sofrer."