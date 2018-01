Andrade deve mudar zaga e ataque do Fla O técnico Andrade deve promover alterações na zaga e no ataque do Flamengo para o jogo de quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não ficou satisfeito com a atuação dos titulares no coletivo desta terça-feira, contra os reservas, na Gávea. O defensor Júnior Baiano, afastado pelo ex-técnico do clube, Celso Roth, pode ganhar oportunidade na vaga de Fernando. Ainda há a possibilidade de o atacante Fábio Júnior fazer sua estréia com a camisa rubro-negra. Obina ou Fabiano Oliveira será relegado ao banco de reservas. "Ninguém é titular absoluto. Não se pode achar que é dono de posição. Tem que batalhar diariamente e mostrar serviço", declarou Andrade, irritado. Reforço - A diretoria do Flamengo contratou nesta terça, por empréstimo até o fim de 2006, o lateral-direito Marcelinho, ex-América-MG. O jogador se apresenta nesta quarta na Gávea, para assinar contrato e fazer exames médicos.