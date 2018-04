Andrade diz que não conta com Adriano para estreia

O atacante Adriano dificilmente participará do primeiro jogo oficial do Flamengo em 2010. A bolha no pé esquerdo, que deixou o centroavante fora da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, segue incomodando o jogador. E o técnico Andrade avisou que não conta com o artilheiro para o duelo com o Duque de Caxias, domingo, no Maracanã.

Assim, Erick Flores deve ser titular na primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A dúvida é de Andrade é quanto ao outro atacante do Flamengo na partida de domingo. "No momento não conto com isso [a presença de Adriano]. Penso no Obina, mas como ele teve esse problema familiar, o [Bruno] Mezenga também pode jogar", afirmou o treinador, que tem Gil como terceira opção para o setor.

No coletivo realizado nesta sexta-feira, Andrade confirmou a improvisação de Léo Medeiros na lateral esquerda. "Na ausência do Juan [suspenso], a opção na lateral esquerda é pelo Léo Medeiros, que tem experiência e pode fazer o corredor até o meio", explicou.