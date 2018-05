Andrade diz que título de 2009 é o mais especial

O técnico Andrade afirmou neste domingo que o título conquistado pelo Flamengo com a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio foi o mais especial da sua carreira. O treinador, que foi campeão brasileiro cinco vezes como jogador (o título de 1987, também pelo Flamengo, não é reconhecido pela CBF), disse que a dificuldade é maior como treinador.

"Como técnico é mais difícil. Como técnico, você fica em alguns momentos de mãos atadas. Você faz uma mexida, orienta um jogador que está mal. Esse título é mais especial do que da época de jogador", afirmou Andrade, único hexacampeão brasileiro. Como jogador, ele foi campeão pelo Flamengo em 1980, 1982, 1983 e 1987, e pelo Vasco em 1989.

Andrade admitiu que os questionamentos por conta da sua efetivação no cargo de técnico o incomodaram muito. "O título tem sabor especial porque muita gente não acreditava, dizia que eu era incapaz. E provei que tenho competência. As criticas são normais, mas soube administrar isto e as coisas começaram a acontecer. Espero que agora passem a acreditar", comentou.

O técnico acredita que o elenco qualificado do Flamengo foi fundamental para a conquista do título. "O forte desse clube é o grupo. É bom ter Adriano, Pet e Zé Roberto, mas para ganhar o titulo é o grupo. Eles não jogaram tão bem hoje, mas isso não atrapalhou porque esse grupo é vencedor", analisou.

Andrade ressaltou que sempre acreditou na conquista do título nacional, mesmo tendo afirmado diversas vezes que a meta do Flamengo era apenas entrar no grupo dos quatro primeiros colocados. "Houve uma superação do grupo. Quando batemos os chamados favoritos percebemos nossa força. Internamente, sempre falamos em títulos, mas preferimos não falar, ficar quieto, aí nunca seguramos. Vencemos jogos considerados impossíveis, contra Atlético-MG, Palmeiras e Náutico, fora de casa. Superamos todos obstáculos", disse.