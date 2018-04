Andrade diz que Vágner Love vai tirar sono de zagueiros

O técnico Andrade não conseguiu conter a empolgação por ter o atacante Vágner Love no Flamengo. Adiantando que o ex-jogador do Palmeiras vai formar a dupla ofensiva com Adriano, o treinador brincou, afirmando que os zagueiros dos adversários vão perder o sono na véspera das partidas.

"São dois jogadores de qualidade, que têm nível de seleção, goleadores. Poucos zagueiros vão dormir. Aposto muito na qualidade do Love e na sua fama de artilheiro. Pode ser um diferencial para nós. Minha intenção é ter Adriano como referência e dar liberdade ao Vágner Love", afirmou.

Andrade disse que tem a intenção de promover a estreia de Vágner Love contra o Volta Redonda, mas crê que a iniciativa será barrada pelo departamento de marketing. "Se tiver em condições, liberado pela diretoria e pela comissão técnica, gostaria de já poder contar com ele contra o Volta Redonda. Se possível, estrear lá. Mas sei que também pode ter alguma questão de marketing e aí não seria tão interessante do Love estrear contra o Volta Redonda", disse.

O treinador descartou a possibilidade de liberar Obina para outros clubes e revelou preocupação com a duração dos contratos de Adriano e Vágner Love. "Obina faz parte dos meus planos. Love e Adriano só têm contrato até o meio do ano. Se liberá-lo agora, vamos ter problema. Se for viável estender o contrato deles seria importante. Libertadores é a competição mais importante em termos de clubes", alertou.